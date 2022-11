Voici où et quand vous pourrez rencontrer Suzie Villeneuve

« Un rendez-vous au Salon du livre de Montréal ça vous dit?

Je serai présente de 14h à 16h aux Kiosques 1904 et 1906 pour vous rencontrer et du même coup, ce rendez-vous représente pour moi, la célébration de la sortie officielle de ce beau projet dans lequel je vous ouvre mon coeur.



Au plaisir de vous voir, de célébrer et d'échanger avec vous!!! :) »

C'est à ne pas manquer!

Découvrez maintenant la programmation complète du Salon du livre de Montréal qui aura lieu du 23 au 27 novembre prochain!