Maude Lavoie d'OD Grèce annonce sa rupture

C'est via Instagram qu'on a pu apprendre que le couple se séparait après 2 ans d'amour... et une vasectomie plus tard!

«Allô instagram ❤️



C’est tellement bizarre de sentir le besoin aussi vite de partager notre vie avec vous, mais vous êtes là depuis le début et on veut être transparents comme on la toujours été avec vous .



Vous avez ici deux parents dévoués pour ce petit être merveilleux qui est entré dans nos vies depuis à peine un an, vous avez ici deux personnes qui ont pour but premier, le meilleur de Jackson. Vous avez aussi deux personnes super intenses qui se sont réellement aimées, très vite et intensément. Deux personnes qui s’aiment toujours en tant qu’humains mais avant tout, qui veulent le bien de leur enfant et d’être heureux. Donc, pour des raisons très personnelles et pour le meilleur de leur enfant, après des centaines de discussions, remises en questions, ont décidé de prendre des chemins séparés, malgrés leur union pour la vie par ce petit bout d’humain plus que parfait. 🤍



Pas besoin de vous dire que c’est des montagnes russes d’émotions, frustrations, incompréhension et de peur en temps que parents, je crois que c’est la plus grosse décision d’une vie. On n’acceptera aucun commentaire désobligeant et on ne donnera aucune explication de plus sur le sujet, mais soyez sûr que @jerryblackburnn et moi travailleront toujours ensemble pour le bien de notre bébé et d’être avant tout chacun de notre côté heureux et accomplis pour pouvoir donner le meilleur de nous même, tout ça dans l’intérêt de Jackson.», dévoile Maude.