Matthieu Pepper fait sensation à la première de son one-man show

Mais ce qui a également fait briller cette soirée, c'est la présence d'une foule d'artistes et de personnalités du monde du spectacle venus pour soutenir Matthieu Pepper. Parmi eux, on pouvait compter Véronique Cloutier venue avec son fils Justin Morissette. Pascal Morissette et Julie Ringuette étaient également présents. L'auteur Simon Boulerice, l'animatrice Geneviève Hébert-Dumont, les humoristes Guillaume Pineault, Patrick Groulx et Guillaume Lambert faisaient également partie du public enthousiaste.