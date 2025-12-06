Martin et Richard Petit en deuil

Début du contenu principal.
C’est une journée marquée par une profonde tristesse pour Martin et Richard Petit, qui viennent de perdre leur mère, Pierrette Comtois, décédée à l’âge de 84 ans.
La nouvelle a été partagée en fin de journée, le jeudi 4 décembre, par Marie-Andrée Poulin, conjointe de Richard, dans un message rempli d’amour et de reconnaissance.
Dans sa publication, Marie-Andrée a tenu à rendre hommage à sa belle-mère, qu’elle a accompagnée jusqu’à la toute fin.
Avec beaucoup d’émotion, elle décrit ces dernières semaines comme un moment précieux, malgré la peine évidente:
« 🕊 Accompagner ma belle-mère en fin de vie et avoir été sa proche aidante a été probablement le plus beau que je pouvais lui faire… et me faire. Nous faire, à Richard et Gaby aussi. ❤️ »
Elle souligne également la qualité exceptionnelle des soins reçus par Pierrette dans les dernières semaines, au sein de la Maison Victor-Gadbois, un lieu reconnu pour son accompagnement humain et apaisant.
« Elle a eu la chance d'être si bien entourée, soignée, par le personnel, les bénévoles et toute l’équipe de l’extraordinaire Maison Victor-Gadbois. Nous sommes si reconnaissants. Merci à tous ces anges si dévoués, humains, généreux pour ces deux derniers mois. »
Selon son témoignage, Pierrette s’est éteinte tout en douceur, après un moment rempli de musique et d’émotions :
« Pierrette Comtois nous a quittés paisiblement cet après-midi, à l'âge de 84 ans. Elle s’est doucement envolée après la visite de son grand Richard, son fils qui lui a joué à la guitare Wish You Were Here, Mother… »
Marie-Andrée termine son hommage par un message tendre et profond :
« 🕊 Repose en paix ma belle belle-maman, merci de m'avoir considérée comme ta fille, merci pour tout xxx »
Depuis l’annonce, de nombreux abonnés ont pris le temps de lui offrir leurs condoléances, envoyant messages de soutien et mots réconfortants. Perdre un parent est une épreuve immense, et cette vague d’affection témoigne de l’impact laissé par Pierrette, autant dans sa famille que dans son entourage élargi.
