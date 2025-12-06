Martin et Richard Petit en deuil

C’est une journée marquée par une profonde tristesse pour Martin et Richard Petit, qui viennent de perdre leur mère, Pierrette Comtois, décédée à l’âge de 84 ans.

La nouvelle a été partagée en fin de journée, le jeudi 4 décembre, par Marie-Andrée Poulin, conjointe de Richard, dans un message rempli d’amour et de reconnaissance.

Dans sa publication, Marie-Andrée a tenu à rendre hommage à sa belle-mère, qu’elle a accompagnée jusqu’à la toute fin.