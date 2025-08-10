Marie-Andrée Poulin amorce un nouveau chapitre et retourne aux études

Mais ce week-end, elle a surpris ses abonnés en annonçant une nouvelle étape dans son parcours: elle s’est inscrite à un certificat en psychologie à la TÉLUQ!

Sur Facebook, Marie-Andrée a partagé sa joie et son enthousiasme:

« Boom! Acceptée à l’@universite_teluq 🎊 Retour aux études cet automne : certificat en psychologie! 👜 Formation à distance, à mon rythme, j’ai tout plein de projets en tête, retour et nouveautés, à suivre! 😉 »

Un programme qu’elle suivra à distance, ce qui lui permettra de concilier ses projets actuels avec ce nouvel apprentissage. Une chose est sûre, ce retour aux études démontre bien sa soif de connaissances et son désir constant d’évoluer, même après une carrière bien remplie dans les médias!