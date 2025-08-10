Marie-Andrée Poulin amorce un nouveau chapitre et retourne aux études

Début du contenu principal.
Après avoir passé de nombreuses années à informer et divertir le public à TVA, d’abord comme présentatrice météo puis comme journaliste culturelle, Marie-Andrée Poulin poursuit son cheminement personnel… cette fois en retournant aux études!
Depuis 2021, l’ancienne animatrice s’est éloignée du milieu médiatique pour revenir à sa première vocation: l’enseignement...
Mais ce week-end, elle a surpris ses abonnés en annonçant une nouvelle étape dans son parcours: elle s’est inscrite à un certificat en psychologie à la TÉLUQ!
Sur Facebook, Marie-Andrée a partagé sa joie et son enthousiasme:
« Boom! Acceptée à l’@universite_teluq 🎊 Retour aux études cet automne : certificat en psychologie! 👜 Formation à distance, à mon rythme, j’ai tout plein de projets en tête, retour et nouveautés, à suivre! 😉 »
Un programme qu’elle suivra à distance, ce qui lui permettra de concilier ses projets actuels avec ce nouvel apprentissage. Une chose est sûre, ce retour aux études démontre bien sa soif de connaissances et son désir constant d’évoluer, même après une carrière bien remplie dans les médias!
On lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure académique!
Marie-Andrée Poulin a dévoilé de superbes photos de couple sur Instagram!
L'animatrice et enseignante a dévoilé ces portraits pour souligner l'anniversaire de son amoureux, Richard Petit!
La publication nostalgique nous permet de voir les tourtereaux au fil des années. Ils sont ensemble depuis 13 ans déjà. On adore leur belle complicité!
Voici les clichés en question, accompagnés d'un adorable petit mot de Marie-Andrée Poulin à son amoureux!
