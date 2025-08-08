Martin Juneau et Valérie Roberts vendent leur maison du Plateau pour 2,2 millions

Début du contenu principal.
Martin Juneau et Valérie Roberts déménagent!
Le couple a décidé de mettre sa splendide maison d'architecte du Plateau-Mont-Royal en vente. Le prix demandé: 2 249 000$.
Cette demeure unifamiliale comprend 4 chambres, 2 salles de bains et une salle d'eau. Parmi les éléments qui font de cette maison un endroit extraordinaire, on compte la piscine creusée, l'immense cellier vitré et le poêle à bois.
Valérie Roberts et Martin Juneau y habitaient avec leur fille, Lucie, ainsi que les deux plus grandes du chef cuisinier.
Cette maison a été conçue par SHED Architecture en 2019.
Avec des plafonds de 10 pieds et la fenestration pleine hauteur, l'endroit est vraiment lumineux.
Comme une image vaut mille mots, voici des photos de la maison vendue par Valérie Roberts et Martin Juneau:
Pour voir plus de photos et connaître tous les détails, jetez un oeil à la fiche immobilière juste ici.
Psitt! La courtière qui a comme mission de vendre la maison est Salomé Bengoufa-Maltais, la blonde de Danick Martineau de Big Brother Célébrités!
Vous aimerez aussi: