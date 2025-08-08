Martin Juneau et Valérie Roberts vendent leur maison du Plateau pour 2,2 millions

Martin Juneau et Valérie Roberts déménagent!

Le couple a décidé de mettre sa splendide maison d'architecte du Plateau-Mont-Royal en vente. Le prix demandé: 2 249 000$.

Cette demeure unifamiliale comprend 4 chambres, 2 salles de bains et une salle d'eau. Parmi les éléments qui font de cette maison un endroit extraordinaire, on compte la piscine creusée, l'immense cellier vitré et le poêle à bois.

Valérie Roberts et Martin Juneau y habitaient avec leur fille, Lucie, ainsi que les deux plus grandes du chef cuisinier.