Marjo livre la performance de l'année à Je viens vers toi

Marjo était l’invitée de Marc Labrèche et ses chakras à Je viens vers toi et elle a offert une prestation sensuelle et enflammée. Tout le monde était bouche bée.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, la chanteuse de 70 ans, en présentant sa chanson, a expliqué avoir eu une période où elle chantait du Blues dans les bars avec son ami Bob Harrisson. De là le choix du titre Baby Doll de Bessie Smith. On a eu droit à une Marjo à la voix velours en pleine possession de ses moyens. On a adoré son interaction avec les chakras et le band, elle était tellement belle à voir.

Son look tout de noir était parfait pour cette chanson.

Marjo ne cessera jamais de nous surprendre. C’est presque illégal de la voir aller!

Je viens vers toi sera de retour le lundi 8 janvier à 21h sur les ondes de Noovo et Noovo.ca.

