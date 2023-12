5 choses qu'on a apprises sur Marjo à Je viens vers toi

Marjo vs. Marjolaine Morin

Elle révèle qu'il y a une distinction entre Marjo et Marjolaine Morin (son vrai nom). Marjolaine Morin est sa véritable identité, une personne solitaire et introspective. Marjo, d'autre part, est la version publique d'elle-même, l'artiste qui se présente sur scène et qui s'exprime devant les médias. Les deux coexistent harmonieusement dans sa vie.

«Marjolaine Morin, vous ne le savez pas, mais vous allez le savoir. Je suis une vraie solitaire, je n’ai pas besoin de personne. […] celle qui s’habille, qui se fait maquiller, qui se fait arranger, qui vient rencontrer Marc Labrèche, ça c’est Marjo. Marjo elle a besoin de sortir, Marjolaine elle est tranquille.»