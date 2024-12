Maripier Morin et Marie-Eve Janvier invitent leur chum à un échange de cadeaux

Maripier Morin et Marie-Eve Janvier ont invité leur chum à un échange de cadeaux en direct de leur émission de radio et le moment est adorable.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, c'est pendant un enregistrement de l'émission Les filles du lunch spécial Noël hors studio que les animatrices en ont profité pour convier leur conjoint et ainsi procéder à un échange de cadeaux.

Derrière les micros ont pouvait donc entendre Maripier Morin, Jean-Philippe Perras, Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau. En bonus, la petite Margot sur les genoux de papa.

Dans la vidéo, on a pu voir que Jean-Philippe a offert un livre qui se nomme La bible des accords de guitare à Jean-François et c'était adorable de voir les deux hommes se partager des informations et des anecdotes concernant le cadeau. On a bien ri d'entendre Maripier intervenir pour cause d'ennui.

Le sujet musical lui a permis, comme elle l'a si bien dit, d'aller prendre une marche dans sa tête. On adore sa franchise.

Pour écouter le Party de Noël des filles du lunch, ça se passe le 24 décembre dès 16h et en rediffusion le 25 décembre à 9h au 105,7 rythme FM

