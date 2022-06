Maripier Morin et bébé Margot: un petit moment de leur quotidien en vidéo

Maripier Morin a fait fondre le cœur de ses abonnés en partageant ce mardi une vidéo absolument craquante de sa fille. La petite Margot, née de son union avec Jean-Philippe Perras, y apparait dans une mignonne doudou, et c'est alors qu'on découvre le son de sa voix.

Au son de musique classique, on entend effectivement cette petite puce faisant de doux bruits de bébé et de petits hoquets. Maripier Morin a d'ailleurs inscrit sur la vidéo: «les matins musique classique et hoquet».

On est complètement sous le charme de cette petite vie et du lien qu’elle a avec sa maman. Mention spéciale pour le rire attendri de Maripier Morin, à la fin de la story publiée sur Instagram. Voyez et entendez ça dans la vidéo en haut de l'article!

C’est à la fin du mois de mai que les parents ont accueili leur premier bébé. Ils partagent depuis leur quotidien avec une nouvelle petite personne, celle qui sera leur favorite toute leur vie!

