Mariloup Wolfe visite le Maroc avec ses fils, découvrez les photos de leurs aventures

Mais ce n'est pas tout. Mariloup a également partagé des clichés de Manoé et Miro, visiblement fascinés, en compagnie de dompteurs de serpents. Ces moments d'émerveillement et d'apprentissage ont permis aux enfants de découvrir la richesse culturelle du Maroc et de se rapprocher de la faune locale.

En plus des activités palpitantes, la famille Wolfe a également pris le temps de flâner dans les rues animées des villes marocaines. Ils onts découvert l'architecture unique, les parfums envoûtants et les saveurs exotiques de la cuisine marocaine.