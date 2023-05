Mariloup Wolfe se lance en restauration

« Les bonnes nouvelles se succèdent ces temps-ci! ☺️ C’est une période vraiment effervescente pour moi. Cette année encore, j’ai la chance de me diversifier et d’essayer de nouvelles choses en plus du jeu, de la réalisation et de la mode. Je me sens privilégiée car on me propose divers projets, des aventures dans des terrains moins connus et j’avoue trouver ça hyper stimulant… Je me dis pourquoi pas essayer!? On a juste une vie à vivre! Why not comme on dit! 😂



C’est pourquoi j’ai décidé de m’associer en plus de Mondel l’Atelier du cinéma, au Bar à vin Le Roseline situé à Montréal sur la rue St-Laurent! C’est un endroit qui a ouvert ses portes en 2019, que j’affectionnais déjà beaucoup comme cliente et quand Jean-Marc Renaud m’a offert de devenir sa partenaire, j’ai eu envie d’accepter cette invitation avec plaisir! J’adore cet endroit, j’aime la « vibe », l’ambiance est chaleureuse, la bouffe est bonne, il y a des super cocktails et la sélection de vins formidable. Roseline est un bar à vin spécialisé dans les vins nature et bio dynamiques. Tous les vins sont d'importation privée et ne peuvent être trouvés à la SAQ. Et que dire du décor!!! Un resto-bar inspiré des années 30 avec une jolie musique jazz…! Les vendredis, il y a même des musiciens « live »!!! 🎶 Ça vous inspire?



En plus d’être une charmante buvette, Le Roseline vient d’ouvrir ses portes les week-ends pour servir des délicieux brunchs de 11h à 14h30! J’adore les brunchs! Une belle occasion de se rencontrer entre amis et passer un bon moment. Un brunch dans un décor vintage en plus! Ça vaut le coup de venir prendre un petit café ou un petit mimosa, n’est-ce pas..!?! 😉 J’espère vous y voir la binette dans les prochains mois…!



Je vous y attends… 💙 @le.roseline »

On peut en découvir davantage sur Le Roseline sur le compte Instagram officiel de l'établissement. Quel charmant endroit!