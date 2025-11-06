Marie-Thérèse Fortin nous présentera son fils à la télé!

Début du contenu principal.
Marie-Thérèse Fortin et son fils seront sur le plateau de Christian Bégin cette semaine!
Dans le cadre d'un épisode de Curieux Bégin consacré aux recettes familiales, l'animateur recevra trois personnalités publiques et leur enfant.
Marie-Thérèse Fortin sera présente avec son garçon Samuel, le chef Daniel Vézina sera accompagné de son fils Raphaël et la comédienne Sophie Faucher sera avec sa fille Clémentine.
Voilà une occasion ludique et gourmande de rencontrer les enfants de ces stars québécoises! Voici les premières images de cet épisode spécial de Curieux Bégin, à parcourir à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram:
Bien qu'il n'ait pas choisi de suivre les traces de sa célèbre mère dans le monde culturel, le fils de Marie-Thérèse Fortin oeuvre dans la sphère publique.
Samuel Fortin-Pouliot est attaché politique et conseiller en communication, en plus d'avoir été directeur de campagne électorale par le passé.
Le prochain épisode de Curieux Bégin sera présenté vendredi à 20h sur les ondes de Télé-Québec.
Au niveau professionnel, on retrouvera très bientôt Marie-Thérèse Fortin dans un suspense sur Crave: Dérive.
Cette série suit Daniel Major, un pianiste prodige soudain incapable de jouer, qui entreprend une quête pour découvrir le traumatisme derrière son blocage. Ce chemin semé d’embûches le mène à une vérité troublante et à un dilemme moral déchirant.
Dérive met en vedette Jean-Philippe Perras, Marie-Thérèse Fortin, Benoit Gouin, Sophie Cadieux, Macha Grenon et Céline Bonnier.
À voir dès le 13 novembre sur Crave.
Vous aimerez aussi: