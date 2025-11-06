Marie-Thérèse Fortin nous présentera son fils à la télé!

Marie-Thérèse Fortin et son fils seront sur le plateau de Christian Bégin cette semaine!

Dans le cadre d'un épisode de Curieux Bégin consacré aux recettes familiales, l'animateur recevra trois personnalités publiques et leur enfant.

Marie-Thérèse Fortin sera présente avec son garçon Samuel, le chef Daniel Vézina sera accompagné de son fils Raphaël et la comédienne Sophie Faucher sera avec sa fille Clémentine.

Voilà une occasion ludique et gourmande de rencontrer les enfants de ces stars québécoises! Voici les premières images de cet épisode spécial de Curieux Bégin, à parcourir à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram: