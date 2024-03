À voir: Marie-Pierre Arthur met le feu à Je viens vers toi

La semaine a commencé du bon pied à Je viens vers toi avec l'invitée de Marc Labrèche, Josée di Stasio et les chakras Élise Guilbault, Jean-René Dufort et Mickaël Gouin. On a même eu droit à une prestation électrisante de Marie-Pierre Arthur.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



Effectivement, après un enchaînement de moments parfaits, il fallait terminer la soirée sur un moment fort et c'est ce qui s'est passé avec la performance de Marie-Pierre Arthur.

La chanteuse à la voix cristalline nous a offert une reprise du succès des années 80, Call Me de Blondie et on aurait dit que la chanson avait été écrite pour elle.