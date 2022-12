Marie-Mai parlera de dépendance dans un documentaire unique

Marie-Mai ajoute une corde à son arc avec un projet important et pertinent!

La chanteuse et animatrice parlera de dépendance dans un documentaire unique cet hiver présenté dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause.

En janvier, Marie-Mai rencontrera des gens de tous les horizons qui, au cours de leur vie, ont été aux prises avec des troubles de dépendance de différentes formes.



Dans Accro : Troubles de dépendance, Marie-Mai amorce une réflexion et tente de comprendre ce que sont les troubles de dépendances et aborde, pour la première fois, ce qu’est la réalité de voir un proche en souffrir.