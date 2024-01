Marie-Mai répond avec brio à un commentaire déplacé sur son look de gala

Le commentaire critique disait : « Et après on se demande pourquoi les jeunes s'habillent comme ça. Elles prennent exemple sur leur idole 😞». Cette remarque remet en question le style vestimentaire de Marie-Mai à Big Brother Célébrités.

Marie-Mai a choisi de répondre à ce commentaire avec une répartie pleine d'assurance et de maturité. Elle a écrit :

« Charles. Je vais avoir 40 ans cette année. J'ai vu mes fans grandir, se trouver et RÉUSSIR à travers les années. Ceux qui suivent ma carrière depuis 20 ans, me suivent pour ma musique, mes valeurs et qui je suis en tant que personne. Je célèbre les femmes, les hommes, ceux qui dansent entre les deux et la jeunesse. Je m'assume, à travers mes défauts, mes qualités et mes insécurités. Si tu décides de baser qui je suis sur comment je m'habille et que tu ne vois que ça, ça te regarde. Tu y as droit. Mais……..😉✌🏻»