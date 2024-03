Marie-Mai nous laisse sans voix dans cette longue robe moulante rose poudré

L'heure d'un nouveau gala de Big Brother Célébrités a sonné!

Fidèles à nos habitudes, on attendait avec impatience le look de Marie-Mai pour l'émission de ce dimanche, qui promet de nous scotcher à notre sofa avec de nouvelles twists à l'horizon et un quatrième membre du jury dévoilé!

Il faut dire que l'on n'a pas été déçus! L'animatrice a opté pour un look éblouissant, avec le Véto diamant dans la mire.