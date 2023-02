Marie-Mai lance un article de collection pour ses plus grands fans!

Marie-Mai ajoute une corde à son arc avec un projet important et pertinent!

La chanteuse et animatrice parle de dépendance dans un documentaire unique présenté à Canal Vie plus tôt cet hiver dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause.

Dans Accro : Troubles de dépendance, Marie-Mai rencontre des gens de tous les horizons qui, au cours de leur vie, ont été aux prises avec des troubles de dépendance de différentes formes. Le documentaire est disponible dès maintenant sur Crave.

