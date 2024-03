Julie Ringuette raconte ce qui se passe dans les coulisses de Zénith

On pouvait sentir la joie dans la voix de Julie et c'était adorable. Elle a aussi mentionné avoir rencontré Naadei en cette journée de finale de la génération Y et a souligné sa beauté et sa gentillesse. Vive les nouvelles amitiés !



On souhaite bonne chance à Julie Ringuette, Naadei Lyonnais, Bryan Audet et Alex Nevsky pour la grande finale des Y!

