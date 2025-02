Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau nous emmènent dans les coulisses de Star Académie

Après leur visite, les tourtereaux se sont exprimés sur le plaisir qu'ils ont eu avec les académiciens et sur le fait qu'ils voulaient qu'ils prennent soin d'eux comme s'il s'agissait de leurs enfants. «De beaux jeunes allumés» ont-ils mentionné. À ce qu'on comprend, leur passage dans l'académie les a beaucoup touchés.

On adore voir Marie-Eve Janvier et Jean-François Brault ensemble, on dit oui à plus de vidéos du couple!

Vous aimerez aussi: