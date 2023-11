Marie-Ève Janvier partage un doux souvenir de grossesse

Marie-Ève Janvier a partagé un doux souvenir de grossesse à ses fans sur les réseaux sociaux, cette semaine!

L'animatrice et chanteuse est plus lumineuse que jamais sur une photo souvenir de sa plus récente grossesse.

La star québécoise avait dévoilé son baby bump devant la lentille de la photographe Geneviève Charbonneau et on adore le résultat. Toute une équipe s'était impliquée pour faire briller la vedette, dont le maquilleur Gerald Belanger, le coiffeur Romain Le Moëllic et la styliste Maude Bélisle.

Voyez le fabuleux portrait ci-dessous: