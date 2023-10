Marie Denise Pelletier fait de rares confidences sur sa vie amoureuse

Marie Denise Pelletier et Claudette Dion seront bientôt de retour sur scène.

La célèbre rouquine et la soeur de Céline Dion feront partie de la nouvelle édition du spectacle Noël une tradition en chanson.

C'est Joël Legendre qui signe la mise en scène de ce concert des fêtes. En plus de Claudette Dion et Marie Denise Pelletier, on pourra voir Marie Carmen, Paul Daraîche et Suzie Villeneuve chanter Noël!

