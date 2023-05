Francine Ruel de retour sur scène après 20 ans d'absence!

Voici le résumé de la pièce À la folie:

Charles, un animateur fêtard et immature (Guy Richer), découvre avec horreur qu’il devra malgré lui s’occuper de sa vieille mère atteinte d’Alzheimer (Francine Ruel). Que fera le boomer bohème coincé entre sa mère grincheuse, sa fille insolente (Marilou Morin) et une infirmière déstabilisante (Geneviève Brouillette), lui dont le seul talent est de faire rire en imitant de vieux chanteurs? Pourtant la magie de la musique fera des miracles!

Les spectateurs auront droit à des instants de rires et des moments très touchants. De plus, la pièce intègre de nombreuses imitations de grands artistes comme Jean-Pierre Ferland, Julien Clerc, Joe Dassin et Cat Stevens.

 

À la folie est présentée en juillet et en août à l'Espace Diffusion de Cowansville. Pour plus détails, rendez-vous sur le site officiel.