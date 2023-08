Marie-Claude Savard était époustouflante dans cette robe sculpturale sans bretelles

De passage au chic restaurant Palma* MTL situé au cœur de Griffintown, Marie-Claude Savard, tout juste revenue d’un beau séjour en Ontario, était tout simplement resplendissante.

Vêtue d’une robe moulante et aux épaules dénudées, l’animatrice était accompagnée de ses bonnes amies, qui étaient elles aussi, toutes deux ravissantes. Julie Couture, cette journaliste que l’on peut voir sur les ondes de TVA portait une superbe robe noire enveloppante et asymétrique, garnie de sandales lacées aux chevilles, alors que Brigitte Bédard, la populaire «Miss météo» arborait un magnifique ensemble blanc deux pièces qui comprend veston et jupe, agrémenté d'un haut de couleur sable et de chaussures assorties. #wow

Avant de quitter le Palma* MTL, ce sanctuaire multisensoriel qui offre une nouvelle cuisine américaine aux influences asiatiques, et d’où la publication a été partagée via leur compte Instagram, les 3 amies en ont profité pour immortaliser ce moment, le temps de prendre la pause.

Un grand merci de vous être joints à nous mesdames.

En espérant vous revoir bientôt au PALMA* 💚, peut-on lire en légende.