Marie-Chantal Toupin est en amour!

Mais le vrai grand retour, c’est ici, au Québec, que ça se passe. À 53 ans, l’artiste est prête à retrouver son public avec une toute nouvelle tournée baptisée Je continuerai.

«Je suis très fébrile, car ça fait près de 15 ans que je n’ai pas donné de spectacles dans d’aussi grandes salles. Le show est bien rodé, et j’ai hâte de commencer la tournée. Sur scène, je compte bien interpréter tous mes plus grands succès. De plus, j’ai décidé d’ajouter au programme un medley des chansons de Marjo, à qui on m’a souvent comparée durant ma carrière. Ce sera la première fois que je chanterai ses chansons en spectacle!»

Et les fans seront ravis d’apprendre qu’en plus de ses plus grands succès, elle rendra hommage à une autre icône du rock québécois: Marjo!

Nul doute, après une pause imposée par la vie, elle revient plus forte et plus lumineuse que jamais!

Vous aimerez aussi: