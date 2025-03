Marie-Chantal Perron avait un message pour ses abonnés

«Ce que je voulais vous dire c'est qu'en tant qu'ambassadrice, je suis vraiment contente. Et aussi, je vais vous parler régulièrement de la Fondation Héma-Québec dans les jours et les mois qui viendront. Alors on reste en contact!»

Une actrice humaine, talentueuse et authentique avec un coeur immense. On l'adore!

Marie-Chantal Perron est devenue ambassadrice pour l'organisme l'automne dernier. Elle a accepté ce rôle important car elle sait que cette fondation peut réellement faire une différence et changer des vies.