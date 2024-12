Marie-Chantal Perron a eu de la GRANDE visite en Gaspésie, voyez la photo

Depuis quelques semaines, Marie-Chantal Perron a quitté Montréal pour s'installer en Gaspésie avec son amoureux, qu'elle surnomme affectueusement, Capitaine Love.

L’auteure et comédienne a acheté une maison à Cap-Chat et elle s'y est installée avec son conjoint et leurs 4 chats.

Même si elle est bien loin des grands centres, elle reçoit des visites inattendues.