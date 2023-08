Marie-Chantal Perron vient en aide aux profs pour la rentrée

« Je suis ravie de me joindre à l’équipe de MadeGood pour rendre hommage au personnel enseignant à l’occasion de la rentrée scolaire. C’est une chose d’incarner le rôle d’une enseignante et s’en est une autre de vivre chaque jour leur réalité et leurs défis. Sensible à la cause de l’enseignement au Québec, je suis heureuse de collaborer avec une marque qui a à cœur le bien-être de nos élèves et celle de nos dévoués enseignants et enseignantes. J’ai moi-même eu plusieurs profs qui ont eu un impact important sur mes années de formation. Les profs travaillent sans relâche pour aider leurs élèves ; le fonds Partagez tout le bon de MadeGood constitue un grand pas pour les aider avant l’année scolaire. »

Sur Instagram, Marie-Chantal Perron ajoute que son personnage de Mademoiselle C aurait certainement été celui le plus inscrit à cette campagne!

Envie d'inscrire un.e prof de votre entourage? Rendez-vous sur la page de Partagez tout le bon.