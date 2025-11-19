Marianne St-Gelais est enceinte de jumeaux

Début du contenu principal.
Marianne St-Gelais a partagé une merveilleuse nouvelle sur ses réseaux sociaux: l’ancienne athlète olympique et son conjoint attendent des jumeaux!
Le couple s’apprête donc à agrandir la famille, pour leur plus grand bonheur.
En cliquant sur les flèches au centre de l’image, vous pourrez découvrir les autres clichés.
On y voit notamment une magnifique photo de l’échographie, ainsi qu’un tendre moment entre Marianne et son petit Noé, où elle dévoile son joli bedon arrondi.
Son amoureux, Raphaël Maheux, a également partagé une photo pour annoncer la belle nouvelle. Dans sa publication, il revient sur l’épreuve qu’ils ont traversée, rappelant que le couple avait auparavant vécu une fausse couche d’un premier couple de jumeaux.
En juin 2024, dans une touchante publication Instagram, Marianne révélait que l’année précédente, elle et Raphaël avaient dû «faire le deuil de nos tout petits jumeaux».
On souhaite tout le bonheur du monde à la petite famille pour l’arrivée de leurs précieux trésors.
