Marianne St-Gelais est enceinte de jumeaux

En cliquant sur les flèches au centre de l’image, vous pourrez découvrir les autres clichés.

On y voit notamment une magnifique photo de l’échographie, ainsi qu’un tendre moment entre Marianne et son petit Noé, où elle dévoile son joli bedon arrondi.

Son amoureux, Raphaël Maheux, a également partagé une photo pour annoncer la belle nouvelle. Dans sa publication, il revient sur l’épreuve qu’ils ont traversée, rappelant que le couple avait auparavant vécu une fausse couche d’un premier couple de jumeaux.