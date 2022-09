Mariana Mazza confie ne plus être «sur la même longueur d’ondes» avec son chum

Voici ce qu'elle a confié à Julie Snyder sur ce sujet délicat :

« Ça tire de la patte. La seule chose que je peux te dire c’est : Quoi qu’il arrive dans mon couple, on va toujours être des amis. […] Même si on n’est plus sur la même longueur d’ondes, on est capable de se respecter pis s’aimer. »

Suis à cette déclaration, Julie Snyder lui a dit « Fait que là, tu n’as pas trouvé le père de tes enfants? » Et Mariana Mazza lui a répondu : « Non, par contre j’ai trouvé le père de mes caniches. »

L’humoriste a ensuite confirmé qu’elle et lui ont désormais la garde partagée de leurs chiens.

