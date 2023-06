Mariana Mazza décroche un rôle principal dans cette nouvelle comédie

En légende de sa publication, Mariana Mazza a écrit : « Je suis bien heureuse de vous annoncer que je tiendrai un des rôles principaux dans L’ARÉNA, une nouvelle fiction humoristique produite par ma gang chez @groupeentourage.



L’ARÉNA, c’est une comédie à sketches vraiment le fun qui explore toutes les situations vécues au quotidien dans un aréna, avec plein de personnages attachants qui nous rappellent tous quelqu’un qu’on connait.



J’ai hâte de débuter les tournages cet automne, et j’ai encore plus hâte que vous voyiez ça!



Une idée originale de Julien Pelletier, Sébastien Ravary et @nbbustos, à voir en 2024 sur @noovo.ca »

L'aréna est une idée originale de Julien Pelletier, Sébastien Ravary et Nathalie Brigitte Bustos et les textes seront signés par un collectif d’autrices et d’auteurs renommés chapeauté par Justine Phillie et Julien à la script-édition. La série sera réalisée par Sébastien Gagné (Le chalet, Lâcher prise et La candidate). Ça promet!