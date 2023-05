Mariana Mazza revient sur sa relation amoureuse «secrète» de 7 ans et sa rupture

L'humoriste avoue qu'elle avait peut-être une vision utopique de l'homme de sa vie. Elle pensait qu'il existait peut-être une personne pour chacun d'entre nous. Son ex-conjoint correspondait à 95 % de ce qu'elle cherchait chez un homme, mais elle a peut-être raté l'occasion parce qu'elle recherche le 100 %.

Elle estime également que c'est difficile pour elle de trouver l'amour, étant une femme indépendante, populaire et à la personnalité forte et polarisante. Elle avoue être pessimiste quant à l'amour et se demande si elle rencontrera un jour quelqu'un. Elle estime que depuis sa rupture, il n'y a personne qui flirte avec elle, et elle ne tombe jamais sous le charme de quelqu'un.