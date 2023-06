Mariana Mazza est magnifique en robe vert fluo au bord de l'eau

Mariana Mazza sera la vedette de L'aréna, une toute nouvelle comédie à sketches à Noovo en 2024!

Selon un communiqué de presse envoyé ce matin: «L'aréna explorera de façon comique, réaliste et parfois désarmante toutes les situations du quotidien, en suivant des personnages qui évoluent dans ce lieu emblématique bien de chez nous. Du banc des joueurs à la cantine en passant par la glace et, bien sûr, les incontournables estrades, tout prétexte est bon pour se moquer de la vraie vie avec une pointe d’autodérision. Hockey, patinage artistique, frites trop grasses et zamboni, tout y passe, mais surtout, une faune de personnages attachants qui nous rappellent tous quelqu’un qu’on connaît… si ce n’est pas nous-même.»

