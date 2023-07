Mariana Mazza fait sensation en combinaison de cristaux et bottes de cowboy

Mariana Mazza a fait sensation hier soir au Festival Juste pour rire!

La populaire humoriste participait à la soirée Le Jam à Morgan avec son bon ami Dave Morgan. Pour l'occasion, la vedette québécoise en a mis plein la vue dans une sublime combinaison de cristaux. Elle a agencé le tout avec des bottes de cowboy et des lunettes de soleil brillantes.

Voici le véritable look de star à la Beyoncé de Mariana Mazza lors de cette soirée incroyable où elle a interprété le succès It's My Life de Bon Jovi devant une foule en délire :