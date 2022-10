Mariana Mazza a de quoi célébrer!

Montréal-Nord est un véritable succès!

Pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu le livre de Mariana Mazza, voici son résumé :



« C’est l’histoire d’une petite fille trop sensible nommée Mariana, mais aussi un touchant hommage à l’univers qui l’a définie : le quartier où elle a vécu, les familles immigrantes qu’elle a côtoyées, les enseignants qui l’ont inspirée, et aussi les lieux enchanteurs (pour une enfant) qu’elle a fréquentés, tels le Club argentin, le cinéma Langelier et le marché aux puces Cinq étoiles. »