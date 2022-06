Mariage de Geneviève Tardif et Charles Hamelin : des vidéos de ce jour magique

Vous avez probablement vu des images circuler au cours du weekend concernant le fabuleux mariage de Geneviève Tardif et Charles Hamelin, dont on a notamment parlé sur EnVedette. Vous en voulez plus ? C’est ici que ça se passe !



Les amoureux qui ont une adorable fille ensemble ont effectivement scellé leur destin en se disant « oui je le veux », entourés des gens qu’ils aiment.



Au cours du weekend, on a d’ailleurs eu le bonheur de profiter de vidéos, montrant un peu mieux les coulisses d’un des jours les plus importants de leur vie.



Dans des stories repartagées par la mariée, on a presque eu l’impression d’y être et on se sent privilégiés de ça ! Voyez des extraits disparates, mais magiques dans la vidéo en top de l'article.



On est tout simplement sous le charme du set-up champêtre de leur mariage qui a été le théâtre d’une grande fête célébrant l’amour, le leur !

