Marc Messier revient sur les derniers moments de Michel Côté

Malgré la difficulté de la situation, Messier a souligné la force et le courage de Côté face à la maladie. Il a décrit les échanges émotionnels qu'ils ont eus après le diagnostic, témoignant de leur lien étroit et de leur soutien mutuel dans les moments difficiles. «On s'est beaucoup parlé après ça, puis ça a été très très difficile», a-t-il partagé.