Marc Hervieux annule son mariage

«Je devais me marier, c’était dans les plans avant la pandémie, mais ma blonde, Caroline, s’est déchiré un tendon d’Achille, donc on a dû remettre ça. Puis la pandémie est arrivée et finalement nous ne nous sommes pas mariés, et là, le momentum est un peu passé. Mais avec trois enfants, je pense que notre union est pas mal soudée.»

Marc Hervieux et Caroline sont les heureux parents de trois grandes filles: Loïane, Cloé, Maxime. Toute la famille est impliquée dans le café du chanteur, Le Café des Bons Vivants, qui est situé à Sainte-Adèle.

Rappelons qu'en plus d'être propriétaire de cet établissement, d'animer à la radio et d'offrir des spectacles musciaux, Marc Hervieux est le nouveau directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.