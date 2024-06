Mange. Bouge. Change ton mindset: Alexandra Cosentino nous dit TOUT sur son petit guide pour être [plus que] bien!

Pour quelqu'un qui débute tout juste son parcours de bien-être, quel serait ton conseil le plus important?

Il ne faut jamais mettre une date de péremption à son bien-être. Il ne faut jamais «passer à l’action» juste pour obtenir un résultat tangible. Il faut voir le «changement» possible à travers le temps et éviter les routes express comme le proposent les «challenges» de nos jours! Se réaliser soi-même, c’est au même titre que de concevoir un bébé. Le but est de le «rencontrer» éventuellement, que ce soit nous-même ou notre progéniture. On sait qu’il arrivera à une date (le désir ou le bébé) plus ou moins précise, on sait aussi que «ça» fera partie de toute notre vie. Voilà pourquoi il ne faut jamais voir la conception de ce qui est important pour nous avec un ultimatum et/ou une date de fin au calendrier! Tu n’es pas ton «best self» pour juste les 28 prochains jours… c’est à vie!

Comment penses-tu que ce livre peut transformer la vie de ceux qui le lisent?

Changer leur perception, changer leur MINDSET! Je crois que les femmes vont réaliser qu’elles ne sont pas les paradigmes de leur enfance, qu’elles ne sont pas celles qu’on leur a enseigné d’être et qu’en le réalisant, le changement existe déjà, parce que, via la force de la pensée, on crée. Le yoga m’a ouvert les yeux face à cette notion. L’école de pensée du yoga enseigne que nous pouvons ÊTRE ce que l’on désire par la force de notre esprit. Les gens pensent trop souvent que, le yoga, c’est juste des étirements pour le corps, mais ce livre surprendra ses lecteurs en enseignant que le vrai «stretching» se trouve davantage entre nos deux oreilles que sur un tapis de yoga.