Voici ce que Maïka Desnoyers et Étienne Boulay font de leurs vacances à Cancùn

Maïka prend soin de partager leur séjour de façon quotidienne sur ses réseaux sociaux et on adore voir les installations ainsi que les activités auxquelles les amoureux s'adonnent.

On a pu voir l'immense piscine près de laquelle Maïka s'est fait bronzer, un superbe café où le couple s'est rendu pour leur dose de caféine mais aussi pour travailler un brin.

On a bien rigolé de voir le moment sur le bateau où Maïka, Étienne et leurs amis se laissent porter par la musique jouée en temps réel juste devant leur yeux. Étienne faisait semblant de connaître les paroles des chansons et a subtilement annoncé à Maïka qu'il désirait l'embrasser. Trop romantique.

Une chose est sûre, les tourtereaux ont l'air d'avoir énormément de plaisir et on leur en souhaite encore pour les jours à venir!

