Maïka Desnoyers dévoile une photo de ses filles plus complices que jamais

Maïka Desnoyers a partagé une adorable photo de ses deux filles sur son compte Instagram, suscitant l'admiration et l'affection de ses nombreux abonnés.

La photo met en scène les deux jeunes filles, visiblement enjouées, profitant d'une sortie en plein air sur l'eau, chacune portant un gilet de sauvetage.

D'emblée, on ne peut qu'observer la ressemblance frappante entre Anna, l'aînée, et sa maman. De plus, on ne peut s'empêcher de remarquer la similitude marquante entre Livia et Hayden, le fils de Maïka.