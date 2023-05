Maïka Desnoyers dévoile la métamorphose de son immense garde-manger!

Dans la section des commentaires, une internaute a demandé à Maïka Desnoyers si le bordel de la photo «avant» avait été exagéré... et deux bonnes copines de la vedette ont affirmé que non :

«Je vous confirme que Maïka avait clairement perdu le contrôle de son garde-manger!!!», a déclaré son amie.

On lève notre chapeau à l'équipe! Et on souhaite à Maïka Desnoyers et Étienne Boulay de réussir à garder cette pièce en ordre.