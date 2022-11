Maïka Desnoyers nous invite dans son salon parfaitement cozy

On adore le décor chic et champêtre de la pièce, et les couleurs crème qui dominent dans cet environnement parfaitement chaleureux.

Avec son grand divan de couleur pâle (où il y a récemment eu un petit incident de dessin impliquant Livia), son foyer et ses banquettes parfaites pour lire devant la fenêtre; on a droit à un coin de rêve.

Recommandé pour vous: