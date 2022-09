Maïka Desnoyers nous amène en coulisses des tournages de Vendre ou rénover

Maïka Desnoyers a dévoilé des images des coulisses du tournage de Vendre ou rénover au Québec et de son complice Daniel Corbin.

Sur son compte Instagram, l’animatrice a dans un premier temps déposé une photo de son co-animateur et elle, inscrivant: «C’était jour de tournage aujourd’hui. Première journée depuis un mois… on s’était ennuyés mozus!»

En stories, Maïka a aussi dévoilé son look extra, qui comprend de magnifiques chaussures... avec lesquelles c’est bien difficile de marcher! Maïka Desnoyers a ensuite dévoilé le nouveau side-line temporaire de son coanimateur, Daniel Corbin, qui a joué au directeur de la photographie sur le tournage. Voyez ce que ça a donné dans la vidéo en en-tête.

La nouvelle saison de Vendre ou rénover au Québec

Les tournages de la 7e saison de Vendre ou rénover au Québec sont en cours. Comme on l’apprenait en avril dernier, Maïka Desnoyers et Daniel Corbin seront de retour au petit écran, à Canal Vie.

Chaque épisode de la série présente un couple qui vit dans une maison qui ne convient plus à ses besoins. L’un veut la rénover, tandis que l’autre souhaite vendre et déménager. S’amorce alors une compétition entre la courtière et le designer.

