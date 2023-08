Madonna: ces nouvelles photos rassurent ses fans sur son état de santé

Madonna retrouvée inconsciente

Rappelons qu'en juin dernier Madonna a été retrouvée inconsciente. Elle a alors été transportée d'urgence à l'hôpital, où elle a reposé aux soins intensifs.

La chanteuse aurait attrapé une grave bactérie, et son état s'est rapidement détérioré.

Quelques jours plus tard, dans un long message partagé sur Instagram, Madonna a expliqué qu'elle allait mieux, mais qu'elle devait se reposer et reprendre des forces. Elle était donc dans l'obligation de reporter la portion nord-américaine de sa nouvelle tournée, The Celebration Tour.