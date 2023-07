En convalescence, Madonna donne des nouvelles de sa santé

Traduction libre:

«Merci pour votre énergie positive, vos prières, vos bons mots et vos encouragements. J’ai ressenti votre amour. Je suis le chemin de la guérison et je suis incroyablement reconnaissante de toutes ces bénédictions dans ma vie.

Quand je me suis réveillée, j’ai pensé à mes enfants en premier. Ensuite, j’ai pensé au fait que je ne veux pas décevoir quiconque a acheté ses billets pour ma tournée. Je ne voulais pas non plus décevoir tous ceux qui ont travaillé sans relâche à mes côtés, au cours des derniers mois, pour créer mon spectacle. Je déteste décevoir les gens.

Je place ma santé au centre de mes priorités afin de reprendre des forces et je vous assure, je serai de retour le plus vite possible!

Le plan, pour l’instant, est de reporter ma tournée nord-américaine et de commencer en Europe en octobre.

Je suis vraiment reconnaissante de tout votre soutien.

Amour, M.»