Lysandre Nadeau suit les traces de Maripier Morin et Étienne Boulay

Voici le texte de Lysandre Nadeau en légende de sa publication, qui donne plus de détails sur ces nouveaux prêts-à-boire sans alcool :

« Aujourd’hui, je célèbre ma troisième année de sobriété.



Pour l’occasion, c’est avec une immense fierté et excitation que je vous annonce être maintenant co-propriétaire de @statera_spirits. Les créateurs de mon gin-tonic sans alcool préféré sur le marché. C’est un honneur pour moi de les intégrer à mon identité. Nous travaillons activement sur de nouveaux produits à venir qui, à mon -semi humble- avis, vont réellement changer la game. Nous avons bien l’intention de vous faire participer à plusieurs de nos décisions, alors restez à l’affût!



Une nouvelle aventure qui commence pour moi dans le monde des affaires, avec une équipe qui m’a conquise dès le premier meeting. Des valeurs, des désirs et des ambitions alignés. Une mission commune.



L’esthétique, l’histoire, la recherche, la symbolique, le véritable processus artisanal, le goût. Statera et moi, ce n’était qu’une question de temps avant que nous rejoignions nos parcours respectifs. Complètement meant to be. »

Quel beau projet! On lui souhaite tout le succès du monde!