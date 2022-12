En deuil, Lysandre Nadeau publie de touchantes photos

« Bon voyage grand-maman Marie.



“Mots de Blaise, ici et là, à 4 ans.

Mon cadeau de fête des mères...

Je t'aime Maman

Je t'aime tout l'temps

Je t'aime encore

Je t'aime tout d'suite

Je t'aime comme l'amour

L'amour c'est toi pis moi

Tu es ma fantastique amie, Marie”



Tu as été l’univers de ton fils. De mon père. Grâce à toi, il sera le meilleur grand-papa. J’espère être la moitié de la mère que tu as été.

Je t’aime

Pour toujours »

