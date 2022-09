Peu vêtus, Claude Bégin et Lysandre Nadeau dévoilent les coulisses d’une séance photo

Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont fait grimper la température sur les réseaux sociaux en partageant des images en coulisses d’une séance photo montrant beaucoup de peau!



C’est sur le compte des deux artistes qu’on a effectivement pu suivre leur shooting en sous-vêtements.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.



Ceux qui attendent un enfant ensemble ont été immortalisés sur photo et on a eu droit à l’envers du décor; les voyant se préparer, s’installer, poser.



En plus du sneek peak et de l’effet VIP de cette visite de la séance photo, on peut voir un aperçu du résultat dans le moniteur sur place.



Ce n’est pas la première fois que Claude Bégin pose de façon osée, lui qui a récemment publié une photo complètement nu, caché seulement… par une banane!