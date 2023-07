Ludovick Bourgeois et sa famille rayonnent sur une photo à l'Île d'Orléans

«Je pense que c’est notre première photo à 4 pas en pyjama 🤪»

Dans les stories Instagram, on apprend que la famille a suivi Ludovick lors de sa tournée. Il s'est produit à l'Auberge l'Île Flottante en formule duo, puis a enchaîné avec un spectacle pour la fête du Canada à Québec. Malgré l'agenda chargé du chanteur, la petite famille a pris le temps de profiter des lieux et de créer des souvenirs inoubliables ensemble.

La naissance de leur deuxième enfant, Cali, en mai dernier, a apporté encore plus de bonheur et de joie dans la vie de Ludovick et d'Olivia. Cette photo de famille est donc d'autant plus spéciale, symbolisant l'épanouissement de leur amour et l'importance de leur rôle de parents.